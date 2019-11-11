Шамиль Газизов: «Кто не понял Евсеева, тот поймет позже»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера клуба Вадима Евсеева, который после игры с «Оренбургом» (0:0) заявил, что голы в футболе — это не самое главное.

«Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определенную мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймет позже», — сказал Газизов «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе платят болельщикам за посещение домашних матчей.