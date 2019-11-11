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Путин одобрил распространение специального налогового режима для самозанятых

12:46, 11.11.2019
Путин одобрил распространение специального налогового режима для самозанятых
Фото: kremlin.ru

Президент России согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых. Начиная с 2020 года закон о самозанятых начнет распространяться по всем субъектам РФ.

Как сообщает ТАСС, расширение налогового режима на всю территорию страны анонсировал на совещании главы государства с членами правительства министр финансов Антон Силуанов. По предложению Силуанова, уже со второго полугодия регионы должны получить право на решение по распространению налога для самозанятых.

Владимир Путин с доводами согласился.

Ранее Минфин анонсировал подготовку законопроекта о расширении зоны этого налогового режима на 19 регионов.

Справка

На 1 октября в Казани зарегистрировалось более 10 тысяч самозанятых, они принесли в бюджет налоги на 10 млн рублей.

Общество
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