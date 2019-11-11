Путин одобрил распространение специального налогового режима для самозанятых
Президент России согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых. Начиная с 2020 года закон о самозанятых начнет распространяться по всем субъектам РФ.
Как сообщает ТАСС, расширение налогового режима на всю территорию страны анонсировал на совещании главы государства с членами правительства министр финансов Антон Силуанов. По предложению Силуанова, уже со второго полугодия регионы должны получить право на решение по распространению налога для самозанятых.
Владимир Путин с доводами согласился.
Ранее Минфин анонсировал подготовку законопроекта о расширении зоны этого налогового режима на 19 регионов.
Справка
На 1 октября в Казани зарегистрировалось более 10 тысяч самозанятых, они принесли в бюджет налоги на 10 млн рублей.
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