Путин одобрил распространение специального налогового режима для самозанятых

Президент России согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых. Начиная с 2020 года закон о самозанятых начнет распространяться по всем субъектам РФ.



Как сообщает ТАСС, расширение налогового режима на всю территорию страны анонсировал на совещании главы государства с членами правительства министр финансов Антон Силуанов. По предложению Силуанова, уже со второго полугодия регионы должны получить право на решение по распространению налога для самозанятых.

Владимир Путин с доводами согласился.

Ранее Минфин анонсировал подготовку законопроекта о расширении зоны этого налогового режима на 19 регионов.



