Бюджет Татарстана предложили увеличить до 270 млрд рублей

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Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам было предложено увеличить прогнозируемый объем бюджета республики до 270 млрд рублей. Всего на момент рассмотрения законопроекта получено 420 поправок в документ.

По мнению парламентариев, на равную сумму увеличатся как доходы, так и расходы бюджета. При принятии поправок бюджет Татарстана по доходам составит 270 млрд рублей, по расходам — 273,2 млрд рублей. Как прокомментировал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, бюджет увеличится на 5,3 млрд рублей за счет федерального финансирования.

Ранее в Казани представили проект бюджета города на 2020—2022 годы.