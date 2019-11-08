В Казани представили проект бюджета города на 2020—2022 годы

Власти Казани представили на общественные слушания проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Согласно документу, бюджет города на 2020 год по доходам и расходам составит 24 млрд 964 млн рублей. Объем бюджета города на 2021 год планируется в размере 25 млрд 59 млн рублей, на 2022 год — 25 млрд 309 млн рублей. Окончательно проект документа рассмотрят в декабре на сессии Казгордумы.

Бюджет составлен с учетом ожидаемого исполнения бюджета текущего года, проекта закона о бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также прогноза социально-экономического развития города.

Доходная часть бюджета спрогнозирована в объеме 24 млрд 964 млн рублей, что на 1 млрд 941 млн рублей больше утвержденного бюджета на 2019 год. Планируется, что 2021 году доходы бюджета увеличатся до 25 млрд 59,1 млн рублей, на 2022 год — 25 млрд 309,2 млн рублей, сообщает пресс-служба исполкома.

На 2 млрд 232 млн рублей пополнится казна города в 2020 году от неналоговых доходов. В основном это использование имущества, находящегося в муниципальной собственности

87,7% расходов бюджета города сформированы в рамках семи государственных и 15 муниципальных программ. Наибольшая часть расходов — 77,2% — приходится на социально-культурную сферу. В 2020 году она составит 19 млрд 269,2 млн рублей, в 2021 году — 18 млрд 817,5 млн рублей, а в 2022 году — 18 млрд 879,7 млн рублей. По сравнению с 2019 годом на эти цели выделят больше на 1 млрд 699 млн рублей.

Проект бюджета передан на обсуждение комиссий Казанской городской думы. После всех предложений он будет доработан и вынесен на сессию Казгордумы.

Ранее сообщалось, что объем налоговых поступлений малых предприятий Казани в первом полугодии достиг 1,4 млрд рублей, что составляет четверть от общего объема поступлений в городской бюджет.