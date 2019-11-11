Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на частичную выплату ипотеки

Трем тысячам многодетных семей одобрена заявка на досрочную выплату ипотеки за счет государства. Все эти семьи смогут досрочно погасить 450 тысяч кредита.

Программа стартовала 1,5 месяца назад и моментально стала востребованной. Получить 450 тысяч рублей на выплату ипотеки могут семьи, в которых третий и последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Субсидию можно будет направить на погашение остатка суммы ипотечного кредита или начисленных процентов, сообщает «Российская газета».

На реализацию программы правительство РФ выделило миллиард рублей.

Ранее глава ЦБ РФ анонсировала снижение ключевой ставки. По ее данным, это приведет к снижению ставок ипотечного кредитования.