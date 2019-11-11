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На дорогах Татарстана увеличат количество камер тотального контроля

12:01, 11.11.2019
На дорогах Татарстана увеличат количество камер тотального контроля
Фото: pxhere.com

Еще на пяти региональных дорогах Татарстана начнут работу камеры «тотального контроля». Они появятся до 6 декабря.

«В этом году мы оборудовали камерами тотального слежения три федеральные дороги — 100 камер фото- и видеофиксации позволяют контролировать 299 зон на протяжении более 900 км», — сказал в интервью «Татар-информ» главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

По его словам, камеры установят на дорогах Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Шали — Сорочьи Горы, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.

Ранее Татарстан занял первое место по количеству систем фотовидеофиксации на дорогах. В республике их насчитывается 3,9 тысячи.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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