Татарстан стал лидером по количеству камер фиксации нарушений на дорогах

Татарстан занял первое место по количеству систем фотовидеофиксации на дорогах. В республике их насчитывается 3,9 тысячи.

На втором месте оказалась Москва, здесь камер для фиксации нарушений чуть меньше — 2,8 тысячи. Замыкает тройку лидеров Московская область — 1,6 тысячи.

Аналитики журнала «Автоброкер» отмечают, что Самарская область, занимавшая некогда третью строчку, откатилась вниз, хоть и увеличила абсолютные показатели. Ныне она занимает 7-е место с показателем в 563 камеры.

Меньше всего систем фотовидеофиксации на дорогах Новосибирской области. Здесь их насчитывается 367.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в пятерке лидеров-регионов по количеству выданных автокредитов.