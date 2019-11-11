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Димитрис Прифтис: «Главная проблема УНИКСа — стабильность»

09:52, 11.11.2019
Димитрис Прифтис: «Главная проблема УНИКСа — стабильность»
Фото: vtb-league.com

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги победного матча против «Нижнего Новгорода» в рамках Единой лиги ВТБ по баскетболу.

«Безусловно, это важная победа. Игры против «Нижнего» всегда интересные и сложные. Главной нашей трудностью сегодня было движение мяча при переходе от защиты к нападению, когда соперник легко убегал и забивал в быстрых прорывах. Наша главная проблема — стабильность, которую мы постепенно приобретаем», — сказал Прифтис.

Напомним, вчера казанцы в домашнем матче Единой лиги ВТБ одолели «Нижний Новгород» (89:85). В составе УНИКСа очки набрали лишь 6 баскетболистов.

СпортБаскетбол Татарстан
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