Чиновники Минлесхоза Татарстана продали лесные насаждения, запрещенные к рубке

Фото: ru.wikipedia.org/ 111 Emergency from New Zealand

По факту незаконной рубки деревьев на территории особо защитного лесного участка в Алексеевском районе РТ Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой против чиновников Минлесхоза РТ возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность».

Как установила проверка, чиновники ведомства, имена которых не называются, заведомо зная о запрете осуществления рубок на территории Большеполянского участкового лесничества, заключили договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 га. Учреждение, с которым был заключен договор, на момент прокурорской проверки уже незаконно вырубило около 200 сосен на площади 1,2 га.

По предварительным оценкам, ущерб государственному лесному фонду составляет около 3 млн рублей, говорится на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Напомним, в минувшее воскресенье в России отпраздновали День лесника.