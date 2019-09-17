Чиновники Минлесхоза Татарстана продали лесные насаждения, запрещенные к рубке
По факту незаконной рубки деревьев на территории особо защитного лесного участка в Алексеевском районе РТ Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой против чиновников Минлесхоза РТ возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность».
Как установила проверка, чиновники ведомства, имена которых не называются, заведомо зная о запрете осуществления рубок на территории Большеполянского участкового лесничества, заключили договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 га. Учреждение, с которым был заключен договор, на момент прокурорской проверки уже незаконно вырубило около 200 сосен на площади 1,2 га.
По предварительным оценкам, ущерб государственному лесному фонду составляет около 3 млн рублей, говорится на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Напомним, в минувшее воскресенье в России отпраздновали День лесника.Происшествия Татарстан Министерство лесного хозяйства РТ
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