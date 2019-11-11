Сегодня вечером в Казани можно будет увидеть, как Меркурий проходит по диску Солнца

Сегодня вечером в некоторых городах России, в том числе и в Казани, можно будет увидеть одно из важных астрономических событий года — прохождение Меркурия по диску Солнца.

Лучше всего явление будет видно с территории Крыма и Калининградской области, где оно будет наблюдаться около двух часов. Граница видимости пройдет от Карелии через Вологодскую область к Казани и Самаре, пишет ТАСС.

«По сути это то же самое, что и солнечное затмение — маленький Меркурий «закроет» от нас Солнце... Так как это очень маленькая планета, лучше смотреть на проекцию Солнца, полученную с телескопа. На ней можно будет увидеть на диске Солнца маленькую черную точку, которая «пробежит» по всему диску почти за шесть часов — с 15.36 по 21.04, середина явления наступит в 18.20», — сказала сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.