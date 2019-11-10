В Башкирии заметили крупных и редких белохвостых орланов

Известный уфимский предприниматель Денис Крашенинников показал белохвостых орланов (Haliaeetus albicilla) в пригороде Уфы. Они попали на запись камеры-ловушки.

«Это орлан-белохвост — мои последние кадры с фотоловушки (канал REAL animals), установленной на горе в одном из пригородов Уфы в родной сердцу Башкирии», — подписал видео автор.

Он отмечает, что размах крыльев орланов превышает 2 метра. Птицы считаются одними из самых крупных пернатых хищников Европы и занесены в России в Красную книгу.