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Вадим Евсеев: «Почему 0:0? Футбол заключается в забитии голов, что ли?»

18:10, 10.11.2019
Вадим Евсеев: «Почему 0:0? Футбол заключается в забитии голов, что ли?»
Фото: championat.com

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча с «Оренбургом» в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

— Почему сыграли 0:0? А футбол в чем заключается, в забивании голов что ли?

Мы сыграли организованно, как и соперник. Не дали много создать моментов «Оренбургу». Да, был один эпизод во втором тайме — за спину Неделчару сделали передачу, Фамейе вышел на рандеву с вратарем, но Беленов выручил.

Если бы группа атаки у нас или «Оренбурга» забила, наверное, их бы признали лучшими, а так лучшим стал вратарь, что, наверное, заслуженно. Лично меня устраивает сегодняшний результат. То, что мы запланировали с игроками, то и выполнили, — сказал Евсеев.

СпортФутбол Башкортостан
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