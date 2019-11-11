Ученые разработали новый гель против лесных пожаров

Исследователи из Стэнфордского университета разработали новую структуру геля, который должен защищать растения от лесных пожаров. Этот гель дольше остается на поверхности растений.

Как сообщает Naked Science, вещество было протестировано на траве и кустарнике вида Adenostoma fasciculatum. Исследования показали, новый гель остается на поверхности после выпадения 1,5 см осадков. При таком уровне остальные противопожарные гели смываются.

К тому же остальные гели обычно работают за счет фосфата аммония и его производных, а такие составы действуют только пока не испарится впитанная ими вода.

Новая формула работает дольше, к тому же она не содержит токсичных веществ, а значит, не опасна для растений, животных или людей.