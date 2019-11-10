В Татарстане прокуратура заставила заплатить виновника ДТП за лечение погибшего товарища

В Татарстане прокуратура Сабинского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства в связи с затратами территориального фонда ОМС на лечение лица, пострадавшего в ДТП.



Так, было установлено, что летом 2018 года мужчина, находясь за рулем авто в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего пассажир авто получил травмы, от которых чуть позже скончался.

Водитель признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Позже выяснилось, что потерпевшему за счет средств ОМС была оказана медпомощь на общую сумму свыше 254 тыс. рублей.

Как разъяснили в пресс-службе прокуратуры РТ, по закону расходы, которые несет страховая медицинская организация на оплату услуг, возмещаются лицом, причинившим вред здоровью застрахованного.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с заявлением о взыскании с осужденного средств, затраченных на лечение потерпевшего. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в Чувашии нетрезвый подросток, обманом завладев авто, устроил смертельное ДТП.