Петербургский историк Соколов признался в убийстве девушки

Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов уже оформил признание в убийстве женщины. Он подписал явку с повинной.

«Он оформил явку с повинной», — передает «РИА Новости» слова адвоката ученого Александра Почуева.

Напомним, что сегодня утром в Петербурге был задержан известный историк Олег Соколов. Он подозревается в убийстве своей сожительницы. По предварительным данным, речь идет о бывшей студентке ученого, с которой он жил последние годы.

Соколов считается одним из основателей российского движения исторических реконструкторов. По некоторым данным, ученый входил в экспертный совет Российского военно-исторического общества, но в самом РВИО отрицают этот факт.