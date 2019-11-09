Известный историк Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы

В Санкт-Петербурге задержан историк и один из основателей движения военных реконструкторов Олег Соколов. В его квартире было найдено расчлененное женское тело, которое, предположительно, принадлежит бывшей студентке ученого Анастасии Ещенко.

«Предварительно это его выпускница, Ещенко», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Девушка окончила Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) три года назад.

Олег Соколов и Анастасия Ещенко упоминаются как соавторы нескольких научных работ. У следователей есть информация, что преподаватель мог жить вместе со своей бывшей студенткой.

Как сообщает Следком, сегодня утром историка обнаружили упавшим в реку. После того как ученого достали из воды, у него нашли рюкзак, в котором были упакованы женские руки. При обыске у Соколова дома было найдено обезглавленное тело. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».