Докампо о поражении от «Динамо»: «Так играть нельзя»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал итоги матча с московским «Динамо» (0:1).

— Тяжело комментировать эту игру. Сегодня мы медленно работали с мячом, мало моментов, удаление — всего было по чуть-чуть. Но так нельзя играть.

— Оцените судейство матча?

— Нет, это не моя работа.

— Как вы относитесь к симуляциям, если они приносят пользу команде?

— Это всегда было в футболе и всегда будет. Есть те, кто хочет играть честно, есть те, кто хочет воспользоваться моментом. Это уже кому как.

— Обычно «Рубин» хорошо проводит первый и проваливает второй тайм. Сегодня все сложилось наоборот. Всего один удар по воротам в первом тайме. В чем причина такого начала?

— Мы тоже задаем тот же вопрос. Бывает так, что где-то лишнее касание, не то отбивание и так далее. Хотели, как обычно, играть между линиями, но сегодня вообще не было понимания между центральными полузащитниками. То Зурико хотел обыграть, то лишнее касание, второе-третье.

— По поводу игры в центре поля. Вначале роль опорника выполнял Подберезкин, потом туда опустился Могилевец. С чем связана такая рокировка?

— Дело в том, что им тяжело играть там опорниками. Мы искали того, кто из них двоих мог сделать эту работу лучше. Только поэтому.

— Сейчас 4 очка от последнего места, и следующая игра против «Зенита». Как на это смотрит тренерский штаб?

— Такие моменты всегда бывают по ходу сезона. Но мы не можем смотреть на таблицу, мы должны смотреть на свою работу, которую должны делать, работать дальше. Потому что, если мы отвлекаемся, смотря только на таблицу, то мы не сделаем свою работу лучше. Понятно, что мы должны выигрывать, иначе будем опускаться вниз. Но для этого надо что-то делать, — приводит слова Докампо корреспондент «Реального времени».