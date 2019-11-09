В МЧС предупредили татарстанцев о надвигающемся тумане
В татарстанском главке МЧС предупредили об «интенсивности метеорологического явления». Ночью и утром 10 ноября в республике ожидается туман.
Любителям отдыха на природе в МЧС посоветовали позаботиться об исправности средств связи и навигационных приборов.
Водителям рекомендуется плавно снижать скорость. Следует также уделить внимание техническому состоянию авто, говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.
Пешеходам рекомендуется пользоваться обозначенными переходами и прикрепить на одежду светоотражающие элементы.Общество Татарстан
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