«Рубин» — «Динамо»: Плиев, Зурико и Кьяртанссон в стартовом составе казанцев

Стали известны составы команд на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Динамо».

У казанцев с первых минут появится защитник Плиев, пропускавший матч в Самаре. В центре поля тренерский штаб выставил довольно подвижную тройку полузащитников в лице Подберезкина, Могилевца и Зурико. В атаке исландцу Кьяртанссону предстоит помогать Зуеву и Ташаеву.

В составе «Динамо» отсутствует Игбун, не приехавший с командой в Казань. С первых минут на поле выйдет атакующий полузащитник Филипп, купленный летом за 20 млн евро. А вот бывшие игроки «Рубина» Калинин и Шейдаев начнут матч на скамейке запасных.

«Рубин»: Дюпин — Сорокин, Уремович, Поярков, Плиев — Зурико, Подберезкин, Могилевец — Зуев, Ташаев, Кьяртанссон.

«Динамо»: Шунин — Рауш, Морозов, Плиев, Ордец, Рыков — Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Филипп — Н'Жи.