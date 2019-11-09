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Происшествия

В Казани женщина погибла под колесами трамвая

11:52, 09.11.2019 1
В Казани женщина погибла под колесами трамвая

Жертвой ДТП в Казани с участием трамвая стала женщина-пешеход. Информация о ДТП появилась в социальных сетях, ее подтвердила пресс-служба МВД Татарстана.

Авария произошла вечером 8 ноября в районе остановки «Деревня Универсиады». 63-летняя пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

В МВД отметили, что женщина переходила трамвайные пути в неположенном месте. Вместе с тем водитель трамвая также не выбрал безопасную скорость в нарушение ПДД.

В соцсетях сообщается, что для извлечения тела женщины трамвай пришлось приподнять при помощи спецтехники.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:55
    Сколько часов водитель управлял трамваем,и что показал тахограф?
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