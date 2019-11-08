Татарстан вошел в число пяти пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов

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Татарстан, а также Башкирия, Саха, Тульская и Ростовская области вошли в число пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики. Отбор образовательных программ для участия граждан в системе предоставления персональных сертификатов стартовал в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Участие в предварительном отборе смогут принять программы повышения квалификации в сфере ИКТ и сквозных технологий — в 2019 году для обучения выбраны 22 направления. Образовательные программы должны быть нацелены на формирование компетенций цифровой экономики, реализовываться с применением цифровых образовательных технологий как в онлайн, так и в смешанных форматах, предусматривать измерение начального уровня компетенций и возможность сбора цифрового следа при его определении. Длительность обучения не может быть меньше 36 академических часов.



Стоимость обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

«Цифровой сертификат — очень важный эксперимент для социальной поддержки населения и развития современной системы образования. Эпоха повсеместной цифровизации предъявляет абсолютно новые требования к кадрам, а возможность обучаться за свой счет есть далеко не у всех. Татарстан вошел в пилотный проект — мы сможем обучить цифровым навыкам всех желающих, будь то молодые мамы в декрете или демобилизованные ребята из армии. Но, главное, не обучение ради обучения: человек должен быть в итоге трудоустроен. В России в сфере IT занято примерно 500 тысяч программистов, а, по расчетам, необходимо в два раза больше. Мы надеемся, что пилотный проект «разбудит» интерес татарстанцев к информационной сфере», — сказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

