За взятку в 50 тысяч Нижнекамское предприятие оштрафовано на миллион рублей

В Нижнекамске предприятие ИНПО, занимающееся огнезащитой металлоконструкций, оштрафовано на миллион рублей за передачу взятки в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Ведомством установлено, что в августе 2018 года сотрудник фирмы через посредника передал государственному инспектору Нижнекамского отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору взятку в размере 50 тысяч рублей. Деньги предназначались в качестве откупа за непривлечение предприятия и должностных лиц к административной ответственности по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов».

Данный сотрудник за дачу взятки в июле 2019 года был привлечен к уголовной ответственности. В отношении компании было составлено административное правонарушение. Для исполнения наказания арестован принадлежащий предприятию автомобиль ГАЗ, а также наложен штраф в один миллион рублей.

Судебное решение не вступило в законную силу.

Ранее за взятку был задержан главный коммунальщик Высокой Горы.