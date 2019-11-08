Жителям сносимых домов обещают выплачивать компенсацию, равную рыночной стоимости

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому собственникам квартир обязаны предоставлять равноценное возмещение при сносе дома. Документ опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности.

Проблему, когда жителям аварийных домов при сносе дома дают низкую компенсацию, обещают решить в Госдуме. Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала о внесение законопроекта, по которому чиновники не смогут использовать уловку, когда земельный участок под домом не поставлен на кадастровый учет.

Сейчас при изъятии аварийного дома гражданам дают мизерные компенсации, аргументируя это тем, что разваленный дом ничего не стоит. При этом основную ценность имеет не сам дом, а участок под ним. Если в Едином государственном реестре недвижимости участок не зарегистрирован, то жители не получают компенсации за землю.

Новый законопроект обяжет власти проводить необходимые процедуры до изъятия земельного участка. До внесения изменений в ЕГРН проводить процедуру изъятия будет запрещено.

По мнению парламентариев, этот нюанс позволит обеспечить гарантированное Конституцией равноценное возмещение.

Ранее появилась информация, что власти Казани выкупят для строительства Большого Казанского кольца 66 земельных участков.