День в истории: первый кинотрюк, «страшные морозы», смерть Стэна Ли

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 12 ноября. В этот день отмечается:



День работников Сбербанка России

День специалиста по безопасности в России

В этот день произошло:

1717 — Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им «вечный двигатель».

1784 — в Оксфорде поднялся в воздух на шарльре (так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом) Джеймс Садлер, став первым английским аэронавтом.

1803 — Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским историографом».

1860 — образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.

1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые звучит «Интернационал».

1906 — первый в Европе самостоятельный полет на пилотируемом аэроплане совершает в Париже бразильский конструктор-пилот Альберто Сантос-Дюмон.

1910 — первый кинотрюк — каскадер прыгает в Гудзон из горящего воздушного шара.

1917 — Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.

1921 — В США открылась Вашингтонская конференция по разоружению (завершилась 6 февраля 1922).

1927 — Троцкий и Зиновьев исключены из ВКП(б).

1933 — на парламентских выборах в Германии 92% голосов отдано за список кандидатов от нацистской партии (96% мест в парламенте).

1933 — первая фотография предполагаемого Лох-несского чудовища.

1940 — народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибывает с визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром иностранных дел Риббентропом.

1941 — Великая Отечественная война: начало «страшных морозов» (12°С) в Подмосковье, на которые фон Боком списано поражение группы армий «Центр».

1948 — в Токио, Япония, завершается судебный процесс над главными японскими военными преступниками.

1956 — Гамаль Абдель Насер избирается президентом Египта.

1958 — Германская Демократическая Республика рассылает 60 странам ноту с требованием признания.

1965 — в СССР запускается в сторону Венеры автоматическая межпланетная станция «Венера-2».

1965 — английский лайнер Yarmouth Castle, имея на борту 600 пассажиров и экипаж, во время плавания из Майами в Нассау загорается по неизвестной причине. Полностью выгорев, лайнер затонет на третьи сутки. Погибнет 92 человека и более 400 человек получат серьезные ожоги.

1971 — президент США Никсон заявляет о прекращении активных боевых действий американских войск на территории Южного Вьетнама и отдает распоряжение о выводе еще 45 тысяч военнослужащих.

1973 — в знак протеста против предложенной оплаты труда британские шахтеры принимают решение об отказе от сверхурочных работ.



1982 — на пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти Л.И. Брежнева избирается Юрий Владимирович Андропов.

1986 — в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачевым.

1990 — Тим Бернерс-Ли публикует официальное предложение по созданию Всемирной паутины

1992 — в соответствии с результатами проведенного недавно голосования, отныне в Англиканской церкви в священнический сан могут рукополагаться также и женщины.

1999 — извержение вулкана Тунгурахуа (Эквадор).

В этот день родились:

1842 — Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей (ум. 1919), английский физик и механик, лауреат Нобелевской премии (1940).

1929 — Грэйс Келли (ум. 1982), киноактриса, княгиня Монако (фильмы «Окно во двор», В случае убийства набирайте «М» и др.).

1929 — Борис Литвинов (ум. 2010), советский и российский физик-ядерщик, академик РАН.

1935 — Людмила Гурченко (ум. 2011), актриса театра и кино, эстрадная певица, кинорежиссер, народная артистка СССР.

1980 — Райан Гослинг, канадский киноактер.

В этот день умерли: