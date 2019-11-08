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В Альметьевске пятерых больных туберкулезом принудительно отправили лечиться

11:14, 08.11.2019 1
В Альметьевске пятерых больных туберкулезом принудительно отправили лечиться
Фото: Минздрав РТ

В Альметьевске прокуратура добилась принудительного лечения пятерых местных жителей, больных туберкулезом и уклоняющихся от лечения. Теперь всех пятерых отправят в туберкулезный диспансер.

Установлено, что пятеро больных состоят на учете, но сознательно отказываются от лечения. Это становится опасным для здоровых людей. В случае если больной с заразной формой туберкулеза отказывается от лечения, обследования и нарушает санитарные режимы, закон предусматривает принудительную госпитализацию.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее Татарстан признали образцом организации первичной медпомощи.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    Прокуратура ничего особого не добилась. Просто выступила инициатором
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