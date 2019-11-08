Низкий спрос на казанские «Ансаты» объяснили недостаточной дальностью

Главный конструктор Казанского вертолетного завода Алексей Гарипов объяснил, почему продажи гражданского вертолета «Ансат» оказались ниже ожиданий. По его словам, большинство претензий потенциальных покупателей связаны с дальностью полета.

Поэтому в 2022 году КВЗ планирует выпустить модернизированный «Ансат-М». Он сможет летать не на 505, а на 640 км, пишут «Ведомости». Масса пустого вертолета в модернизированной версии снизится с 2 434 до 2 375 кг, масса полезной нагрузки будет увеличена до с 1 089 до 1 148 кг.

Ранее «Реальное время» писало, как на авиасалоне МАКС-2019 президенту РФ Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану показали люксовую и медицинскую версии «Ансата». Воздушные машины оцениваются в диапазоне $7—8 млн.