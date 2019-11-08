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В Казани зафиксирована рекордная пробка на 4,6 км

08:57, 08.11.2019 1
В Казани зафиксирована рекордная пробка на 4,6 км

В Казани на улице Мира и Сибирском тракте замечена пробка, длина которой достигла 4,6 км. Загружен участок от Тополевой улицы до улицы Журналистов

Сервис «Яндекс.Пробки» называет этот затор самым длинным для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Напомним, вечером 5 ноября пробки в Казани достигли 9 баллов. Однако в этот день самым длинным стал затор на улице Ершова, и он растянулся только на 3,1 км.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    по Сибирскому тракту автобусы вынуждены очень и очень долго ехать. Неужели легковые автомобили нельзя пустить в объезд?
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