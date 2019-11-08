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ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и почти потерял шансы выйти из группы в Лиге Европы

08:00, 08.11.2019
ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и почти потерял шансы выйти из группы в Лиге Европы
Фото: pfc-cska.com

ЦСКА в рамках группового раунда Лиги Европы по футболу в гостевом матче сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (0:0).

В середине второго тайма хозяева поля упустили свой шанс отыграться, Акинфеев спас армейцев, отбив удар в упор ногой. В результате за 90 минт игры ни одна из команд не смогла поразить ворота друг друга.

После этой ничьи в активе ЦСКА стало 1 очко в 4 турах. Российский клуб все еще сохраняет шансы на выход из группы, но им для этого надо крупно побеждать в двух оставшихся матчах.

СпортФутбол
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