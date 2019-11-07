Глава Минкомсвязи РФ предложил наградить Татарстан, Башкирию и другие регионы за переход на «цифру»

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поощрить представителей регионов, отвечающих за переход на «цифру».

«Притом что подавляющее большинство регионов сработало на «хорошо» и «отлично», я все же хотел бы особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение «аналога» прошло без проблем и накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край», — сказал он.

Министр добавил, что также следует отметить регионы-первопроходцы, которые первыми отключили «аналог»: Тверскую, Ярославскую, Тульскую и Рязанскую области.

Носков предложил поощрить представителей регионов, отвечающих за переход, правительственными наградами, благодарностями правительства.

Кроме того, Носков предположил, что, помимо представителей, можно наградить лучших региональных волонтеров в Доме правительства, передает его слова пресс-служба правительства РФ.