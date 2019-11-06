Новости спорта

16:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанский «Зенит» в четырех партиях одолел «Белогорье»

21:17, 06.11.2019
Казанский «Зенит» в четырех партиях одолел «Белогорье»
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» в гостевом матче чемпионата России по волейболу обыграл «Белогорье» — 3-1 (25:18, 25:20, 19:25, 25:22).

Казанцы уверенно выиграли два первых сета, позволив сопернику набрать лишь 38 очков. «Белогорье» сумело зацепить одну партию, но итоговую победу одержали гости, дожав белгородцев в концовке.

«Белогорье» — «Зенит-Казань» — 1:3 (18:25, 20:25, 25:19, 22:25)

СпортВолейбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров