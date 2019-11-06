Казанский «Зенит» в четырех партиях одолел «Белогорье»
«Зенит-Казань» в гостевом матче чемпионата России по волейболу обыграл «Белогорье» — 3-1 (25:18, 25:20, 19:25, 25:22).
Казанцы уверенно выиграли два первых сета, позволив сопернику набрать лишь 38 очков. «Белогорье» сумело зацепить одну партию, но итоговую победу одержали гости, дожав белгородцев в концовке.
«Белогорье» — «Зенит-Казань» — 1:3 (18:25, 20:25, 25:19, 22:25)СпортВолейбол Татарстан
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