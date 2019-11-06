Конституционный суд запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Конституционный суд постановил, что власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций.

Органы власти обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате», говорится в постановлении, на которое ссылается «Интерфакс».

Также в КС считают, что создание помех работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и прочие издержки сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.

Данное решение суд принял по жалобе Марины Седовой и Веры Терешонковой, которым запретили провести уличные акции в Сыктывкаре. Теперь их дела должны быть пересмотрены, и они имеют право добиваться компенсации ущерба.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за незаконный отказ в согласовании митинга.