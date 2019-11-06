В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за незаконный отказ в согласовании митинга

Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, который предлагает ввести штрафы до 300 тыс. рублей для чиновников за незаконный отказ в согласовании публичного мероприятия.

Согласно документу, незаконный отказ должностным лицом в согласовании публичного мероприятия и (или) необоснованное предложение об изменении места и времени его проведения повлечет за собой штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение предлагаются штрафы до 300 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Этими положениями предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Как отмечает депутат в пояснительной записке, организаторы митингов и чиновники находятся в неравных условиях: для первых за нарушение порядка проведения публичного мероприятия предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц, то для чиновников за неправомерный отказ в согласовании митинга или необоснованное предложение перенести место или сроки его проведения никакой ответственности не предусмотрено.

Депутат считает, что данная мера позволит снизить число неправомерных отказов в согласовании митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетирований, обеспечив конституционное право россиян на организацию и проведение таких публичных мероприятий.