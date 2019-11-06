Прощание с Татьяной Мамаевой состоится 7 ноября

Прощание с журналистом «Реального времени» Татьяной Мамаевой состоится 7 ноября в 12:30 на кладбище в Салмачах. Отпевание пройдет в 11:00 в Храме Параскевы Пятницы по адресу: ул. Большая Красная, д.1/2.

Татьяна Мамаева ушла из жизни после тяжелой болезни ночью 5 ноября. Она работала корреспондентом интернет-газеты «Реальное время» со дня основания издания. Соболезнования в связи со смертью Татьяны Валентиновны выразили многочисленные коллеги по цеху, религиозные, общественные и политические деятели.