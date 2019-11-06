Фомин о вызове в сборную: «Сначала подумал, это шутка»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал свой вызов в сборную России.

— Испытываю, конечно, только положительные эмоции, вчера узнал об этом. Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошел наш тренер Николай Сафрониди и сообщил данную новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но все оказалось правдой. Поздравила вся команда, а потом подошел Шамиль Камилович [Газизов] и сказал: «Давай, продолжай в том же духе, не сбавляй».



Да и вообще! Я очень рад, что «Уфа» купила меня этим летом, и я оказался здесь. Вадим Валентинович [Евсеев] тоже не остался в стороне. Хочу высказать благодарность и ему, что взял меня в команду и поверил в меня.



— Звонил ли Черчесов?



— Нет, пока что со мной никто не связывался. На сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России, — сказал Фомин.

Напомним, вчера тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав национальной команды на матчи против Бельгии и Сан-Марино.