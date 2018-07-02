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На американском аукционе за $74 тысячи продали книгу о Гарри Поттере с ошибками

03:33, 02.07.2018
На американском аукционе за $74 тысячи продали книгу о Гарри Поттере с ошибками
Фото: commons.wikimedia.org / BrokenSphere

В США на аукционе продали редкое издание первой книги «Гарри Поттер и Философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг за 56 тыс. фунтов стерлингов (почти $74 тыс.).

Книга относится к первому тиражу из 500 экземпляров, вышедшему в 1997 году. Он является редким, так, книги были напечатаны с грамматическими ошибками, сообщает Daily Mail.

Ранее первое издание книги про Гарри Поттера продали за рекордную сумму в 106 тысяч фунтов (около $140 тысяч).

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