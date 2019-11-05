Сегодня вечером пробки в Казани составили 9 баллов

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Максимальная загруженность дорог Казани сегодня вечером составила 9 баллов Это на 1 балл больше, чем обычно, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».



Больше всего были загружены следующие магистрали: улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (7 баллов, +3 балла), Сибирский тракт от Дербышек (5 баллов, +3 балла).



Также обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), проспект Универсиады в центр (1 балл, -2 балла), проспект Ямашева к проспекту Победы (2 балла, -2 балла).



Крупнейший затор наблюдался на улицах Карла Маркса и Николая Ершова, от улицы Максима Горького до Советской площади. Длина пробки составила 3,1 км, она продержалась 2 часа 10 минут.