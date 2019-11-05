Путин раскритиковал министра высшего образования и поручил ему посмотреть, «что реально в жизни происходит»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку раскритиковал министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова из-за ситуации с сокращением набора на филологические факультеты.

Путин попросил главу ведомства прокомментировать данные о том, что последние три года в магистратуре Воронежского государственного университета на филологическом факультете есть шесть бюджетных мест, но группа магистров по требованию министерства не может быть меньше 12 человек, пишет RT.

«Нужны какие-то коррективы в ваши правила. Если уж вы ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, ну тогда дайте им 12 бюджетных мест», — сказал российский лидер, поручив «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».

Котюков ответил, что в министерстве сейчас вносят изменения в свою методику. Путин ему поручил доложить об изменениях.