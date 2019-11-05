Путин назначил новых судей в Татарстане и Башкирии
Президент России подписал указ о назначении судей в Татарстане и Башкортостане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По решению Владимира Путина в Казани заместителем председателя Авиастроительного районного суда Казани назначен Ильшат Тухватуллин. Приволжский районный суд возглавил Ринат Сафин. Председателем Пестречинского райсуда назначен Ирек Набиев.
Также по указу президента председателем Демского районного суда города Уфы назначена Ильмира Идиатуллина, Нефтекамского городского суда — Азат Псянчин. Председателем Гафурийского межрайонного суда отныне значится Ильмира Уразметова.
Ранее Путин назначил главу УФСИН по Башкирии и уволил начальника главка МЧС по Кировской области.Общество БашкортостанТатарстан
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