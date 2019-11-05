Исследование: в Казани за пять лет «вторичка» подорожала на 24%, в Кирове подешевела на 22%

С 2014 года цены на вторичном рынке жилья в Казани выросли на 24%. Столица Татарстана вошла в десятку городов по темпам роста цен в этом сегменте.

В общем рейтинге Казань заняла шестое место, сообщает сервис Domofond.ru. По оценке аналитиков сайта, в 2014 году 1 кв. м «вторички» в столице РТ стоил 66 970 рублей, а теперь его стоимость выросла до 83 046 рублей.

На 18-й строчке рейтинга следуют Набережные Челны, где цены на вторичное жилье выросли на 6,8%, до 54 117 рублей за квадратный метр.

Ниже идет Ижевск. Столица Удмуртии обосновалась на 19-м месте, показав динамику в 6,7%.

Уфа заняла 23-ю строчку (4%), Пенза — 29-е (2%), Нижний Новгород — 30-е (1,7%), Пермь — 31-е (1%). В Ульяновске за пять лет цены на квартиры выросли только на 0,4%, что обеспечило городу 33-е место в рейтинге.

Среди городов ПФО несколько показали снижение стоимости вторичного жилья. Так, в Саратове квартиры подешевели на 4,3%, Стерлитамаке — на 4,8%, Чебоксарах — на 7,2%. В Самаре один «квадрат» стал стоить меньше на 7,2%, в Оренбурге — на 10,4%, в Йошкар-Оле — на 13%, в Тольятти — на 14,2%, в Саранске — на 15%, в Кирове — на 22,3%. Стоит отметить, что Киров оказался лидером по снижению цен на вторичное жилье среди городов, представленных в исследовании.

Ранее сообщалось, что за год Казань заняла второе место по темпам роста цен на вторичное жилье среди крупных российских городов. В сравнении октября 2019 года и октября 2018-го цены подскочили почти на 10%.