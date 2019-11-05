Для застройщиков берега Казанки создадут общие стандарты

Эксперты, работающие над стратегией развития реки Казанки, планируют создать общие требования для застройщиков.

«Мы хотим разработать общие стандарты для девелоперов с четкими требованиями к будущим постройкам. При этом важно отметить, что стратегия будет учитывать уже утвержденные городские проекты, работа предстоит комплексная», — рассказала «Татар-информ» помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Одной из главных составляющих проекта будет экологическая, отметила она.

Ранее сообщалось, что казанские экоактивисты пытаются помешать застройке и благоустройству прибрежной полосы Казанки в Ново-Савиновском районе. Застройщик намерен возвести на спорном участке земли бизнес-центр. Как рассказала «Реальному времени» местная жительница Юлия Булавко, там обещали сделать парк. По ее словам, в Ново-Савиновском районе очень мало зеленых зон, при этом район активно продолжает застраиваться. Подробности конфликта — в материале интернет-газеты.

