Ученые описали процессы выхода «Вояджера-2» в межзвездное пространство

Пять научных статей, посвященных границе гелиосферы и межзвездного пространства, вышли через год после того, как космический аппарат «Вояджер-2» покинул пределы пространства, заполненного солнечным ветром. К этой цели он летел более 40 лет.

В каждом документе подробно описываются результаты одного из пяти действующих научных приборов аппарата, передает NASA. «Вояджер-2» оборудован двумя приборами для обнаружения энергетических частиц в различных энергетических диапазонах, двумя приборами исследования плазмы и датчиком магнитного поля.

Ученые полагают, что между гелиосферой и межзвездным пространством существует переходная зона, поскольку «Вояджер-2», как и «Вояджер-1», зафиксировал резкие изменения: скорость частиц гелиосферы резко упала, а скорость космических лучей наоборот выросла.

«Исследования «Вояджера» показывают нам, как Солнце взаимодействует с веществом, которое заполняет большую часть пространства между звездами», — передает NASA слова профессора физики Калифорнийского технологического института и руководителя проекта Voyager Эда Стоуна.

Также ученые заметили, что магнитное поле в области непосредственно за гелиопаузой параллельно магнитному полю внутри гелиосферы.

Напомним, что «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство в ноябре 2018 года. К границе гелиосферы он летел с 1977 года.