«Вояджер-2» вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Центр управления полетом может поддерживать связь с аппаратом, однако сигнал от Voyager 2 доходит до Земли за 16,5 часа.



«Нам еще многое предстоит узнать о межзвездном пространстве сразу за границами гелиосферы», — приводит слова научного руководителя проекта Voyager Эда Стоуна Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Согласно расчетам, аппарат «вышел за пределы гелиосферы — защитного кокона из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», 5 ноября и сейчас находится на расстоянии 18 млрд км от Земли.

«Вояджер-2» был запущен в 1977 году. Предполагалось, что зонд проработает около пяти лет. В 2012 году в межзвездное пространство вышел межпланетный аппарат «Вояджер-1», также запущенный в 1977 году.