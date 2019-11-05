Экс-председатель Арбитражного суда Иркутской области скончался от огнестрельного ранения

Экс-председатель Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин умер 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения.

Как сообщает «Интерфакс», его нашли дома 20 октября с ранением в голову. После того как Юдина доставили в больницу, он впал в кому.

С 1995 года по 2013 год Виктор Гаврилович Юдин возглавлял Арбитражный суд Иркутской области, сообщила пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский.