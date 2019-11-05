Природоохранная прокуратура наказала 2ГИС за рекламу пунктов сбора вторсырья

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура заставила удалить сервис «2ГИС-Уфа» за рекламу 30 пунктов приема металлолома и вторсырья. Причина — отсутствие разрешений.

Как сообщает ведомство, на сбор вторсырья и металлолома необходима лицензия. При проверке оказалось, что у 30 организаций нет разрешительных документов на ведение деятельности.

В адрес руководства ООО «ДубльГИС» были внесены представления об устранении нарушений. Реклама уже удалена. Кроме этого, сервис будет оштрафован за незаконную рекламу.

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