Природоохранная прокуратура наказала 2ГИС за рекламу пунктов сбора вторсырья
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура заставила удалить сервис «2ГИС-Уфа» за рекламу 30 пунктов приема металлолома и вторсырья. Причина — отсутствие разрешений.
Как сообщает ведомство, на сбор вторсырья и металлолома необходима лицензия. При проверке оказалось, что у 30 организаций нет разрешительных документов на ведение деятельности.
В адрес руководства ООО «ДубльГИС» были внесены представления об устранении нарушений. Реклама уже удалена. Кроме этого, сервис будет оштрафован за незаконную рекламу.
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