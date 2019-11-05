Рекордный по сумме иск житель Оренбуржья подал из-за «Одноклассников»

Блокировка страницы пользователя в социальной сети «Одноклассники» побудила жителя Оренбургской области подать иск на приставов о компенсации морального ущерба на рекордную суму в размере 100 трлн рублей.

«Мы получили постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию, честь и достоинство гражданина. Данное постановление к нам поступило 11 марта 2019 года, и на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» оно было исполнено. Речь идет о странице пользователя в социальной сети «Одноклассники», — рассказала заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Оренбургской области Наталья Каплина.

Также в Первомайском районном суде ТАСС пояснили, что блокировка страницы стала поводом для иска к ООО «Мейл.Ру», судебным приставам и Управлению Роскомнадзора по Оренбургской области о 100-триллионной компенсации морального вреда.

Решение суда было вынесено 14 октября. Истцу Снигуру Виталию Павловичу в удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отказано.

Напомним, об иске стало известно вчера. Это рекордный по размеру требований иск о компенсации морального ущерба в России. Сумма требований составляет 100 триллионов рублей — это больше, чем пять годовых бюджетов страны.

