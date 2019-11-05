СМИ: крупнейшие банки отказались принимать маткапитал в качестве взноса по ипотеке

Крупнейшие банки России перестали принимать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке. Жалобы на отказы обсуждаются на тематических форумах.

Как сообщают «Известия», ипотеку с господдержкой под 5-6% годовых отказываются оформить в ВТБ, «Россельхозбанке», «Газпромбанке», «Райффайзенбанке», МКБ и «Совкомбанке». В кол-центре прокомментировали изданию, что отказ от маткапитала в качестве первоначального взноса связан с тем, что застройщики отказываются ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию. При этом отказ не является нарушением закона.

Оформить ипотеку с государственной поддержкой возможно в некрупных банках, таких как татарстанский «Ак Барс», «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит».

Ранее сообщалось, что до 70% россиян не доходят меры социальной поддержки.