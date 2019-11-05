В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина, уснувший с сигаретой

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Вчера ночью, 4 ноября, в селе Березняк Кукморского района в частном доме произошел пожар.

На момент приезда пожарных горела веранда и чердак на площади 32 кв. м, была обрушена частично кровля жилого дома, из-за сильного порывистого ветра более 20 м/с существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения — сарай, расположен на расстоянии 5 метров, соседнее хозяйство на расстоянии 10 метров.

Кроме того, соседи сообщили, что в доме может находиться хозяин. После того, как открытое горение было ликвидировано, в ходе развалов спасатели обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.

Сгорела крыша жилого дома и веранда на общей площади 32 кв. м.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

