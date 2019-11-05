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СМИ: в Челнах маленькая девочка получила перелом височной кости на детской площадке

09:47, 05.11.2019

Вчера на детской площадке в 29-м жилом комплексе Набережных Челнов девочка дошкольного возраста упала и получила травму головы.

Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали линейный перелом височной кости, пишут «Челнинские известия». Для спасения девочки потребовалась срочная операция.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Уфе 11-летняя девочка упала с качелей и поранила голову. Она ударилась головой об их нижнее основание — выступающий из-под земли металлический профиль.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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