Синоптики Татарстана предупреждают о дожде и сильном ветре
Во вторник, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем временами возможен дождь.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—20 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит 2—7 градусов выше ноля. В Казани термометры покажут от +4°С до +7°С. В Набережных Челнах будет чуть холоднее — от +2°С до +5°С.
Утром на дорогах местами гололедица.Общество Татарстан
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