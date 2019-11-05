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Синоптики Татарстана предупреждают о дожде и сильном ветре

05:21, 05.11.2019
Синоптики Татарстана предупреждают о дожде и сильном ветре
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем временами возможен дождь.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—20 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит 2—7 градусов выше ноля. В Казани термометры покажут от +4°С до +7°С. В Набережных Челнах будет чуть холоднее — от +2°С до +5°С.

Утром на дорогах местами гололедица.

Общество Татарстан
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