В Башкирии провели очередную акцию в поддержку шиханов

В Белорецком районе РБ активисты движения «Башкорт» провели акцию в защиту шихана Куштау. Аналогичный пикет провели и в Нефтекамске.

Активист стоял на въезде в район с плакатом, призывающим сохранить для будущих поколений гору.

Напомним, что в этом году лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал с музыкантами из Башкирии песню в защиту Куштау. Недавно группа опубликовала клип на эту композицию на своем официальном канале в YouTube.