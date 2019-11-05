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В Башкирии провели очередную акцию в поддержку шиханов

02:23, 05.11.2019
В Башкирии провели очередную акцию в поддержку шиханов
Фото: vk.com/boobashkort

В Белорецком районе РБ активисты движения «Башкорт» провели акцию в защиту шихана Куштау. Аналогичный пикет провели и в Нефтекамске.

Активист стоял на въезде в район с плакатом, призывающим сохранить для будущих поколений гору.

Напомним, что в этом году лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал с музыкантами из Башкирии песню в защиту Куштау. Недавно группа опубликовала клип на эту композицию на своем официальном канале в YouTube.

Общество Башкортостан
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